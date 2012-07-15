Для шапки сайта на джумле нужно сделать слайд-шоу. Что-то вроде этого http://flexidev.co.za/projects/flexislider/ только со ссылками.Для опытных разработчиков! Стандартные решения не подходят.
Разработать Javascript для фотогалереи-слайдера
Нужно сделать скрипт для просмотра галереи который в итоге имел бы вот такой вид http://voodyy.com/temp/ira/zavilinskaya-index.jpg
(Блок с фотографиями что под главным менютакой как на скриншоте главной страницы есть по большие фотографии должны быть на по ширине на весь экран, относительно пропорций каждого изображения)
нужно сделать чтобы:
1. фотографии листались слева на право, через определенный промежуток времени.
2. под большими фотками идут маленькие пиктограмки для возможности навигации по всем фотокарточкам в галерее.
3. также чтобы была возможность использовать стрелочки в меню навигации
4. чтобы эти фотографии были зациклены
(Например сейчас там показано 7 фотографий, и когда листание доходит до последней фотографии то оно не должно переиздать в начало (то есть в лево), а так же как листалось, т.е. после конечной фотографии снова показываться первая)
5. Ховер при наведении на пиктограмку аналогичный реализации как представлен в предложенном шаблоне
6. Итоговый скрипт должен быть небольшим по объему и не вызвал конфликтов с другими скриптами подключенным к шаблону. возможно использование jquery той версии которая подключена уже к шаблонам.
7. большие фотографии должны занимать ширину всьго экраны, все размеры фотографий и навигации смотреть на скриншоте.
8. максимальный размер панельки навигации 530пх, но если фотографий
добавлено меньше для заполнения всьо панельки по ширине то она
должна быть меньшая, есть такой ширины сколько загружено фотографий.
9. на больших фотографиях слева и с права также должны быть
стрелочки для навигации (отсуствуют на скриншоте)
10. эффект в панельке навигации текущая фотография цветная... не активные черно белые.
для большей наглядности можно вставить итоговый результат в предложенную верстку.
тут верстка в которую нужно использовать https://dl.dropbox.com/u/13164550/zavilinskaya_tmpl.rar
тут показано как должны растягиваться картинки на весь экран (может пригодится)
https://dl.dropbox.com/u/13164550/gallery.rar
жду предложений по срокам(в идеале сделать сегодня максимум на завтра) и стоимости (адекватные естественно). оплата в WMZ по итогам работы
Выбранный исполнитель
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