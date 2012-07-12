Установка и настройка moodle

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Здравствуйте.

Требуется специалист по системе moodle для установки с настройкой или платных консультаций.

Детали кандидитам.

Спасибо.

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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