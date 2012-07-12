Модуль генерации yml файла для компонента Джумла

Есть Джумла 1.5 и компонент Estate Agent Improved PRO. нужно сделать модуль или плагин, для выгрузки для яндекса.

В связи с тем что первый исполнитель на связь не пытается выйти, а я прождал его уже 4 дня, то за короткий срок исполнения готов немного доплатить.