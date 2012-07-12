Нужен парсер

для сайта www.price.com.hk сделать парсер

1 продукты должны переводиться с кит. яз на рус.яз (гугл транслит)и загружаться в наш интеренет магазин.

движок престашоп

2 фотографии должны копироваться тоже

3 нужен проверяльщик загруженных продуктов раз сут .

проверять не удален ли оригинальный продукт с сайта оригинала. также проверять не

изменилась ли цена продукта. если изменилась ставить в нашем шопе новую цену.

если продукт удален то убирать с нашего шопа тоже.

4 должно быть упревление парсером. настройка категорий для парсинга, постановка в очередь

и убирание задач. также полная остановка парсера и старт.

5 все должно быть наглядно. вывод статистики сколько продуктов отпарсено

сколько продуктов проверено. сколько измениий найдено, продуктов переведено

и т.д полная стат по работе.