Для интернет-магазина требуется добавить всплывающее окно при оформлении заказа. При добавлении товара в корзину должно появляться всплывающее окно, которое предлагает о продолжить покупки, перейти в корзину, либо оформить заказ. Дорогие фрилансеры, пишите ...
Нужен парсер
для сайта www.price.com.hk сделать парсер
1 продукты должны переводиться с кит. яз на рус.яз (гугл транслит)и загружаться в наш интеренет магазин.
движок престашоп
2 фотографии должны копироваться тоже
3 нужен проверяльщик загруженных продуктов раз сут .
проверять не удален ли оригинальный продукт с сайта оригинала. также проверять не
изменилась ли цена продукта. если изменилась ставить в нашем шопе новую цену.
если продукт удален то убирать с нашего шопа тоже.
4 должно быть упревление парсером. настройка категорий для парсинга, постановка в очередь
и убирание задач. также полная остановка парсера и старт.
5 все должно быть наглядно. вывод статистики сколько продуктов отпарсено
сколько продуктов проверено. сколько измениий найдено, продуктов переведено
и т.д полная стат по работе.
Выбранный исполнитель
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