Нужен парсер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок212 просмотров

для сайта www.price.com.hk сделать парсер

1 продукты должны переводиться с кит. яз на рус.яз (гугл транслит)и загружаться в наш интеренет магазин.

движок престашоп

2 фотографии должны копироваться тоже

3 нужен проверяльщик загруженных продуктов раз сут .

проверять не удален ли оригинальный продукт с сайта оригинала. также проверять не

изменилась ли цена продукта. если изменилась ставить в нашем шопе новую цену.

если продукт удален то убирать с нашего шопа тоже.

4 должно быть упревление парсером. настройка категорий для парсинга, постановка в очередь

и убирание задач. также полная остановка парсера и старт.

5 все должно быть наглядно. вывод статистики сколько продуктов отпарсено

сколько продуктов проверено. сколько измениий найдено, продуктов переведено

и т.д полная стат по работе.

PrestaShop
13 лет назад
soborovatamara
Александр 
53 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$600
8 дней

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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