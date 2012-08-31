Добавить всплывающее окно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок157 просмотров

Для интернет-магазина требуется добавить всплывающее окно при оформлении заказа. При добавлении товара в корзину должно появляться всплывающее окно, которое предлагает о продолжить покупки, перейти в корзину, либо оформить заказ.

Дорогие фрилансеры, пишите предложение цены для данной доработки.

Уточнение: магазин работает на платформе инсейлс.

13 лет назад
darya1984
Дарья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Сергей оперативно и качественно выполнил задание. Буду обращаться еще.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад