Здравствуйте. Задача такая. Имеется прайс лист поставщика на цену поставщика надо сделать наценку в процентном выражении. Наценки могут быть разные от 10 и до 40% в зависимости от первоначальной стоимости. Выходной файл нужен в расширении ...
Парсинг информации интернет-магазина
При указании определнной страницы интернет магазина необходимо парсить:
- Название товара
- Цена
- Код
- Описание
- Изображение
(адрес до магазина скину отдельно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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