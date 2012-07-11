Парсинг информации интернет-магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок150 просмотров

При указании определнной страницы интернет магазина необходимо парсить:

- Название товара

- Цена

- Код

- Описание

- Изображение

(адрес до магазина скину отдельно)

13 лет назад
legionet
Марат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад