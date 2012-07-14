Доработка шаблона Jomsocial 2.6.4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходима доработка шаблона Jomsocial, выставить все необходимые позиции для необходимых модулей, сделать всплывающие окна с фото и возможностью через них отправлять сообщения.

13 лет назад
wer-tus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$35
2 дня
Хорошо выполнил работу. Рекоммендую!
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад