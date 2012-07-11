Необходим модуль uploader для DLE

Необходим небольшой модуль заливщик файлов для DLE

Функции:

Брать имя файла из title в новости, предварительно отсекая запрещенные символы (и некоторые другие символы) для имени файла, брать файл из папки и заливать в новость.

Например есть пост с тайтлом: "Angry Birds: Halloween скачать. Увлекательная аркада для детей и взрослых"

Есть файл в папке files "Angry Birds Halloween.apk"

Необходимо взять название файла из заголовка до ключевого слова "скачать" (либо по ограничению количества символов), отсечь запрещенные для имени файла символы, например ':', найти файл по имени "Angry Birds Halloween.apk" и закачать в новость.