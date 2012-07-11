Необходим модуль uploader для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходим небольшой модуль заливщик файлов для DLE

Функции:

Брать имя файла из title в новости, предварительно отсекая запрещенные символы (и некоторые другие символы) для имени файла, брать файл из папки и заливать в новость.

Например есть пост с тайтлом: "Angry Birds: Halloween скачать. Увлекательная аркада для детей и взрослых"

Есть файл в папке files "Angry Birds Halloween.apk"

Необходимо взять название файла из заголовка до ключевого слова "скачать" (либо по ограничению количества символов), отсечь запрещенные для имени файла символы, например ':', найти файл по имени "Angry Birds Halloween.apk" и закачать в новость.

DLE
13 лет назад
zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$35
1 день
Сразу вызвало подозрение, когда человек отказался от 100% оплаты по протекции на 120 дней и потребовал 100% оплату. Деньги оплатил, так как человек накидал контакты различных людей, которым он якобы устанавливал и налаживал сервера или сайты. В данный момент после оплаты нужный скрипт я не получил, деньги не возвращены, и ничего по этому поводу человек не отписал. Поэтому была подана претензия с запросом на блокировку на WMID http://arbitrage.webmoney.ru/asp/claims.asp?wmid=108713065603, которая затронула другой WMID человека http://arbitrage.webmoney.ru/asp/claims.asp?wmid=146415487176 , который и так уже заблокирован за многочисленные жалобы. Так же подал жалобу в администрацию weblancer, так как это второй аккаунт человека, предыдущий был заблокирован за многочисленные случаи мошенничества. http://www.weblancer.net/projects/256277.html При этом я не поленился, и зарегистрировал запрос на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в местном отделении K, благо в моей стране она наступает с 0,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Конечно, за это едва ли посадят, но проблем при выезде за границу (хоть в Украину или Беларусь), поступлении в институт, приеме на работу, при любых банковских операциях это создаст немалых. Пока дело на стадии установления личности человека. Не стоит оставлять без внимания, хотя и мелких, но мошенников.

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад