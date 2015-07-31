Скрипт всплывающего окна (JQuery + FancyBox)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки244 просмотра

Нужен типовой скрипт всплывающего окна на JQUery+FancyBox

Поля формы:

1. Вводный текст - пара предложений

2. Имя

3. Email

4. Телефон

5. Примечание

6. Кнопка "Отправить"

Окно появляется при нажатии на html-кнопку на странице с контентом.

Далее после заполнения все отправляется на почтовый ящик.

по нажатии кнопки "Отправить" появляется "Ваше сообщение отправлено" и через 1-2 сек окно закрывается.

Плюсом будет если сможете реализовать отсылку почту на разные ящики, в зависимости от скажем идентификатора кнопки ()

HTMLjQuery
13 лет назад
SergeusKir
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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