Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. ...
Скрипт всплывающего окна (JQuery + FancyBox)
Нужен типовой скрипт всплывающего окна на JQUery+FancyBox
Поля формы:
1. Вводный текст - пара предложений
2. Имя
3. Email
4. Телефон
5. Примечание
6. Кнопка "Отправить"
Окно появляется при нажатии на html-кнопку на странице с контентом.
Далее после заполнения все отправляется на почтовый ящик.
по нажатии кнопки "Отправить" появляется "Ваше сообщение отправлено" и через 1-2 сек окно закрывается.
Плюсом будет если сможете реализовать отсылку почту на разные ящики, в зависимости от скажем идентификатора кнопки ()
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