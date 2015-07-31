Скрипт всплывающего окна (JQuery + FancyBox)

Нужен типовой скрипт всплывающего окна на JQUery+FancyBox

Поля формы:

1. Вводный текст - пара предложений

2. Имя

3. Email

4. Телефон

5. Примечание

6. Кнопка "Отправить"

Окно появляется при нажатии на html-кнопку на странице с контентом.

Далее после заполнения все отправляется на почтовый ящик.

по нажатии кнопки "Отправить" появляется "Ваше сообщение отправлено" и через 1-2 сек окно закрывается.

Плюсом будет если сможете реализовать отсылку почту на разные ящики, в зависимости от скажем идентификатора кнопки ()