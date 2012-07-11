Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. ...
Инсталлировать Wordpress + eStore + eShop
Добрый день.
Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua.
Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог.
Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/
Хотелось бы её использовать, причем с всеми плюшками, вверху выпадающие менюшки с категориями, в общем оставить все красивости из этой темы.
Также нравится тема "Briefed WooCommerce" : http://artsn.ru/briefed-woocommerce-russkij-wordpress-shablon-dlya-internet-magazina/
Её также можно рассматривать.
Ессесно выберем какую то одну тему, важно что бы по минимуму допиливать к обозначенному функционалу...
По функционалу магазина:
- Важно что бы в товарной позиции можно было назначать: размеры, цвет, цена розничная, цена оптовая.
- во время оформления заявки что была возможность выбрать доставку курьером, почтой (выбор из пары разных, "новая почта" к примеру и еще какая то).
- Выбор валют: доллар, гривна. Т.е. забивать весь товар например в долларах, а к показу на сайте назначать гривну, с возможностью выбора посетителем доллара.
- в теме оплата через загран. службы, paypal к примеру, нам же хотелось бы подключить робокассу что бы можно было бы оплачивать не только пайпалом, но и webmoney, licpay и т.д..
так как разные плагины имеют разный функционал, нам трудно определиться с выбором, поэтому прошу Вас выбрать нужный, что бы его потом меньше допиливать.
Ждем от Вас сроков и стоимости работы.
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