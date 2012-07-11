Инсталлировать Wordpress + eStore + eShop

Добрый день.

Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua.

Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог.

Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/

Хотелось бы её использовать, причем с всеми плюшками, вверху выпадающие менюшки с категориями, в общем оставить все красивости из этой темы.

Также нравится тема "Briefed WooCommerce" : http://artsn.ru/briefed-woocommerce-russkij-wordpress-shablon-dlya-internet-magazina/

Её также можно рассматривать.

Ессесно выберем какую то одну тему, важно что бы по минимуму допиливать к обозначенному функционалу...

По функционалу магазина:

- Важно что бы в товарной позиции можно было назначать: размеры, цвет, цена розничная, цена оптовая.

- во время оформления заявки что была возможность выбрать доставку курьером, почтой (выбор из пары разных, "новая почта" к примеру и еще какая то).

- Выбор валют: доллар, гривна. Т.е. забивать весь товар например в долларах, а к показу на сайте назначать гривну, с возможностью выбора посетителем доллара.

- в теме оплата через загран. службы, paypal к примеру, нам же хотелось бы подключить робокассу что бы можно было бы оплачивать не только пайпалом, но и webmoney, licpay и т.д..

так как разные плагины имеют разный функционал, нам трудно определиться с выбором, поэтому прошу Вас выбрать нужный, что бы его потом меньше допиливать.

Ждем от Вас сроков и стоимости работы.