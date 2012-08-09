Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su по нему есть ряд задач – которые необходимо оперативно сделать! в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который решит наши задачи, ...
Скрипт сохранения скриншотов сайтов
Нужен специалист, который поможет на основании Google Chrome сделать скрипт, который на сервере будет сохранять скриншоты. Также нужно сделать очередность создания скриншотов, так называемую очередность. Более подробно - пишите в личку. Также готов выслушать любые интересные варианты.
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