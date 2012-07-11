необходимо ежедневно брать обновления нижеприведенным ссылкам. файлы надо переработать в текст, чтобы с ними работать по базе - поиск, фильтры и тп. обновился или нет список – не важно все равно нужно раз в ...
Скрипт интерактивной загрузки фотографий на сервер
Здравствуйте,
Создание скрипта на PHP + JavaScript для интерактивной загрузки фотографий на сервер в специальном блоке без перезагрузки основной страницы (Ajax). Возможно использование Javascript фреймворка (например, Jquery).
Будет использован для добавления фотографий при публикации новостей на сайте.
Цену и сроки указывайте. Оплата WMR, WMZ, Яндекс.Деньги, RBKMoney или др.
Подробное описание в приложении (файл технического задания .doc). Просьба строго придерживаться ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Здравствуйте. Есть задача спарсить базу тур-агентств с контактной информацией, с разбивкой по городам. Сайт источник: http://firms.turizm.ru/ Выгрузка в дамп MySQL, структура бд следующая: Таблица tur_cities city_id city_name ...Закрыт13 лет назад
- $250
Существует сторонний сервис, которым можно пользоваться для развития твиттер-аккаунтов - подписываться, отписываться от пользователей и так далее. Проблема в том, что эти действия можно совершать только вручную, что не очень удобно при больших объемах ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн в cdr - необходимо СЕГОДНЯ до конца дня сделать верстку 1-ой страницы, добавив к существующему дизайну 4-5 кнопочек. Есть информация для разделов - в pdf и ppt (5 файлов) - необходимо обработать ...Завершен13 лет назад
- $5000
с платная тех поддержка в течение существования проекта от вас требуется только техническая часть, дизайнер свой бюджет форума со всеми модулями 3000$ ежемесячная поддержка 1000$ ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для существующего сайта транспортно экспедиторской компании требуется создать личный кабинет для пользователей,. чтоб они там имели возможность смотреть историю отправок грузов и цену за оказанные услуги, местонахождение груза на данном этапе, имели возможность ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка доски объявлений.Движок самописный php+mysq+smarty okboard.ru .Что требуется от исполнителя : понимать логику работы доски объявления, адекватность ,соблюдать сроки, инициатива. Цену и сроки указывайте.Оплата вебмани. Первые доработки в ТЗ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется написать скрипт на php для импорта данных из XML (с определенным набором тегов) файла в VirtueMart 2 в автоматическом режиме (т.е. с заданными параметрами (время или периодичность) скрипт берет файл и импортирует его ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта на OpenCard, исходника - самописный. Обязательно указывайте сроки и суммуЗавершен13 лет назад
Нужно сделать правкиЗавершен13 лет назад