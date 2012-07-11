Скрипт интерактивной загрузки фотографий на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки105 просмотров

Здравствуйте,

Создание скрипта на PHP + JavaScript для интерактивной загрузки фотографий на сервер в специальном блоке без перезагрузки основной страницы (Ajax). Возможно использование Javascript фреймворка (например, Jquery).

Будет использован для добавления фотографий при публикации новостей на сайте.

Цену и сроки указывайте. Оплата WMR, WMZ, Яндекс.Деньги, RBKMoney или др.

Подробное описание в приложении (файл технического задания .doc). Просьба строго придерживаться ТЗ.

AJAXJavaScriptjQueryPHP
13 лет назад
arty3
Артем 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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