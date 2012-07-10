Доработать доску объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Требуется доработка доски объявлений.Движок самописный php+mysq+smarty okboard.ru .Что требуется от исполнителя : понимать логику работы доски объявления, адекватность ,соблюдать сроки, инициатива.

Цену и сроки указывайте.Оплата вебмани. Первые доработки в ТЗ.

PHP
13 лет назад
DEZ1989
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров