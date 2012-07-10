Декод аудиофайлов

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день.

Нужен софт по декоду аудио файлов (wav, mp3) в текст.

На выходе нужен чистый тхт файл с информацией.

Процесс работы софта: импортирую wav файл, нажимаю кнопку convert получаю нужную мне информацию. Т.е. софт должен быть интуитивно понятен и прост в обращении.

Язык разработки роли не играет, главное рабочий софт.

когда были игры на аудиокасетах, на касетах была информация

(она же игра), инфа такого формата.

пример файла и его текстовый формат http://www.sendspace.com/file/hl6a88

13 лет назад
Rogevev
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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