Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс. Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru в доработку сайта входят следующие модули: 1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать ...
Декод аудиофайлов
Добрый день.
Нужен софт по декоду аудио файлов (wav, mp3) в текст.
На выходе нужен чистый тхт файл с информацией.
Процесс работы софта: импортирую wav файл, нажимаю кнопку convert получаю нужную мне информацию. Т.е. софт должен быть интуитивно понятен и прост в обращении.
Язык разработки роли не играет, главное рабочий софт.
когда были игры на аудиокасетах, на касетах была информация
(она же игра), инфа такого формата.
пример файла и его текстовый формат http://www.sendspace.com/file/hl6a88
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