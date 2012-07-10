Модуль для DLE 9.6 лицензия

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки101 просмотр

Нужно усовершенствовать attachment, он должен отображать по мимо стандартных размер, имя и кол-во скачиваний:

1. Дата загрузки

2. MD5

3. SHA1

В админке по каждому атачу должна быть своя инфа, кто качал файл... То-есть ИП, браузер, рефферер, ОС и т.д нужна полноценная инфо о качальщиках

DLE
13 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров