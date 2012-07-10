Здравствуйте. Нужен плагин для вордпрес для сайта который продает билеты на развлекательные мероприятия онлайн. Суть в том, что бы после установки плагина, админ сайта мог импортировать афишу мероприятия на сайт. ...
Требуется установить поиск от яндекса на сайт.
На обычном корпоративном сайте нужно установить поиск от Яндекса. Как это делается по-умолчанию - http://site.yandex.ru/ ясно, но такой внешний вид поиска не укладывается в дизайн сайта. Соответственно нужно чтобы сама область поиска выглядела соответственно стилю и дизайну сайта (дизайн поисковой строки есть), ну и страничка выдачи тоже имела такой же футер и хедер как и остальные страницы сайта.
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