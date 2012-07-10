Требуется установить поиск от яндекса на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок115 просмотров

На обычном корпоративном сайте нужно установить поиск от Яндекса. Как это делается по-умолчанию - http://site.yandex.ru/ ясно, но такой внешний вид поиска не укладывается в дизайн сайта. Соответственно нужно чтобы сама область поиска выглядела соответственно стилю и дизайну сайта (дизайн поисковой строки есть), ну и страничка выдачи тоже имела такой же футер и хедер как и остальные страницы сайта.

13 лет назад
JuliaBC
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров