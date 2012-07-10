Требуется установить поиск от яндекса на сайт.

На обычном корпоративном сайте нужно установить поиск от Яндекса. Как это делается по-умолчанию - http://site.yandex.ru/ ясно, но такой внешний вид поиска не укладывается в дизайн сайта. Соответственно нужно чтобы сама область поиска выглядела соответственно стилю и дизайну сайта (дизайн поисковой строки есть), ну и страничка выдачи тоже имела такой же футер и хедер как и остальные страницы сайта.