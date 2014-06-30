Нужен скрипт проигрывателя

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка86 просмотров

Нужен скрипт проигрывателя удаленного mp3 файла для сайта. Простой и надежный.

13 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Рекомендую!
Отличный заказчик, моментальная оплата. Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад