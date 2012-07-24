Доработка каталога товаров на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки88 просмотров

Всем привет. Требуется доработка каталога товаров на Друпале

Drupal
13 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист. Работает оперативно и со знанием дела. Будем продолжать сотрудничество.
Замечательный заказчик, все четко и вовремя. Будем сотрудничать

Заявки фрилансеров

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад