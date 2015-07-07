Отзывы заказчиков
$130
5 баллов
9 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
9 лет назад
Drupal
Павло выполнил задание по разработке сайта на Drupal оперативно и качественно. По ходу работы ответил на возникшие вопросы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо и рекомендую!
$100
10 баллов
10 лет назад
Drupal
Рекомендую Павло как отличного специалиста потому что: - несмотря на то, что задача оказалась сложнее, чем было заявлено в проекте, Павло не изменил стоимости. - стоимость указанная Павло 100% адекватна - сроки были соблюдены - коммуникабельность отличная. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Все прошло на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
10 лет назад
Drupal
Все очень четко и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставленная задача, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$40
9 баллов
10 лет назад
Drupal
Все прошло хорошо, задачу Павло сделал, все как положено.
Ответный отзыв
Все было четко, рекомендую к сотрудничеству.
Системы управления (CMS)
13 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга