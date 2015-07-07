init90

Павло Довгань init90

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vnm
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
5 баллов
9 лет назад
Сайт для питомника собак
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сверстать/разработать сайт на Drupal актуальной версии
Drupal
Павло выполнил задание по разработке сайта на Drupal оперативно и качественно. По ходу работы ответил на возникшие вопросы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо и рекомендую!
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Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сверстанные макеты установить на Drupal CMS
Drupal
Рекомендую Павло как отличного специалиста потому что: - несмотря на то, что задача оказалась сложнее, чем было заявлено в проекте, Павло не изменил стоимости. - стоимость указанная Павло 100% адекватна - сроки были соблюдены - коммуникабельность отличная. Рекомендую однозначно!
Все прошло на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
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Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить слайдер на сайт (Drupal)
Drupal
Все очень четко и быстро. Рекомендую
Хороший заказчик. Четко поставленная задача, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Настроить каталог на Drupal 7 Commerce
Drupal
Все прошло хорошо, задачу Павло сделал, все как положено.
Все было четко, рекомендую к сотрудничеству.
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Системы управления (CMS)
13 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга