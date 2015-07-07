Рекомендую Павло как отличного специалиста потому что: - несмотря на то, что задача оказалась сложнее, чем было заявлено в проекте, Павло не изменил стоимости. - стоимость указанная Павло 100% адекватна - сроки были соблюдены - коммуникабельность отличная. Рекомендую однозначно!