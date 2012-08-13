Внесение изменений в функционал и контент сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки99 просмотров

Сайт: zebrana-cake.ru

Сейчас сделан на html+js (часть контента js-ом подтягивается из xml-файлов)

Нужно:

1) в разделе "Доставка" добавить текст справа, сделать стоимость доставки редактируемой (хотя бы через xml или текстовый файл),

2) в каталоге автоматизировать календарь,

3) добавить еще один раздел "О нас" в главное меню и раздел в каталог, чтобы он правильно и автоматически показывал ближайшие праздники,

4) сделать раздел "Отзывы".

Работа по этапам, с оценкой и оплатой за каждый этап отдельно. В дальнейшем возможны еще задачи - в частности создание админки, чтобы редактирование контента администратором сайта осуществлялось через админку, а не через xml-файлы, как сейчас.

HTMLJavaScript
13 лет назад
VladimirKh
Владимир 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$250
14 дней
На мой проект доработок по сайту на html было сделано отличное предложение установить CMS Amiro и сделать необходимые доработки уже после и с помощью CMS - это предложение было лучшим и давало даже больше преимуществ, чем я рассчитывал в проекте изначально. Удалось уложится в существующий бюджет, работа сделана быстро и профессионально. Спасибо за отличную работу, приятно было с вами сотрудничать. С удовольствием в следующий раз обращусь еще раз.
Владимир, спасибо за сотрудничество! Проект интересный, общение приятное, оплата своевременная. Всем рекомендую Владимира, как исключительно приятного в общении и порядочного человека.

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад