Внесение изменений в функционал и контент сайта

Сайт: zebrana-cake.ru

Сейчас сделан на html+js (часть контента js-ом подтягивается из xml-файлов)

Нужно:

1) в разделе "Доставка" добавить текст справа, сделать стоимость доставки редактируемой (хотя бы через xml или текстовый файл),

2) в каталоге автоматизировать календарь,

3) добавить еще один раздел "О нас" в главное меню и раздел в каталог, чтобы он правильно и автоматически показывал ближайшие праздники,

4) сделать раздел "Отзывы".

Работа по этапам, с оценкой и оплатой за каждый этап отдельно. В дальнейшем возможны еще задачи - в частности создание админки, чтобы редактирование контента администратором сайта осуществлялось через админку, а не через xml-файлы, как сейчас.