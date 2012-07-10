Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla ПО должно иметь следующие функции 1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры. ...
Bitrix. Скидки.
Нужно реализовать систему скидок на сайте.
Примерное ТЗ, детали уточним при реализации.
Компания имеет как интернет-магазин, так и магазины в оффлайне. В магазинах действует накопительная система скидок. Нужно сделать так, чтобы скидки по картам действовали и в интернет-магазине.
Вся информация о скидках(ФИО владельца, текущая скидка, номер карты) хранится в 1с. там же происходят все расчеты. Эту информацию мы можем выгружать в 1с в любом нужном для решения задачи формате. Система накопительных скидок сделана при помощи стандартного функционала 1с УТ (если это как то поможет).
Задача: сделать так, чтобы скидка по карте "привязывалась" к пользователю в интернет-магазине по ФИО.
Так же должна быть возможность ввести номер карты и привязать карту к текущему аккаунту.
Так же нужно сделать так, чтобы пользователь мог видеть свою текущую скидку например в личном кабинете или в блоке на сайте.
Работать, предполагаю, все будет так: несколько раз в день информация о скидках будет выгружаться из 1с и заливаться на сервер, а на саевере все будет импортироваться.
Нужно реализовать все по максимум используя стандартный функционал и идеологию битрикса, дабы не было проблем при обновлении и поддержке.
P.S. Сегодня прочитал, что в Битриксе появилась штатная поддержка накопительных скидок (dev.1c-bitrix.ru/communit... Идеальнейшийный вариант – реализовать все используя этот функционал.
Сколько будет стоить и каковы сроки?
Желателен опыт реализации подобных вещей.
UPD. Просьба так же в общих чертах описывать каким образом будет реализована задача(стандартный функционал накопительных скидок? Если нет, то как?).
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