Нужна верстка сайта в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок187 просмотров

Требуется по уже имеющему дизайну - нарезать верстку и наложить ее на сайт.

Платформа сайта — WordPress

Время работы не больше 1 недели!

Пишите сроки, стоимость и опыт!

WordPress
13 лет назад
alecon
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Тимур сделал профессиональную верстку сайта на WordPress. Для нестандартных просьб заказчика, нашел очень элегантные решения. Из-за этих отличных решений, перевод на платформу WordPress оказался быстрый и простой. Тимур всегда готов подробно и понятно объяснять чайнику ( мне, например), так что что в конце работы мы получили сайт и много отличных советов по использованию системы. Рекомендую Тимура как ответственного и профессионального исполнителя, фаната WordPress. Буду рад продолжить сотрудничество!
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик предоставил подробное задание, и разумные сроки исполнения. В итоге получился хороший продукт (сайт) и все довольны. Надежный и порядочный человек. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка Оpencart

    Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для получения данных с другого сайта

    $50

    запускаеться новый проект и люди будут голосовать за любимых артистов (это условно). Эти голоса будет принимать контент провайдер и соответственно мне тоже необходимо поставить эти данные на свой сайт так как проголосавшие люди должны увидеть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Нужно доработать интернет-магазин http://mebland.ru на CMS S.Builder, добавить в него некоторый функционал и поправить существующий. Цены и сроки жду от Вас, пишите примерные сразу в проект.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla дата в rss

    необходимо подправить в компоненте rss вывод даты. дата показывается не материалов, а похоже просто дата и время берется с сервера. joomla 2.5 оставляйте контакты, цены и сроки.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка Wordpress + кастомизация шаблона

    $50

    Требуется установка Wordpress на несколько сайтов, добавление нужных плагинов, статей (статьи писать не надо) + кастомизация паблик шаблонов (На уровне поставить номер телефона в шапку, удалить сайдбар). За 1 сайт плачу 300 рублей, ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация сайта на joоmla

    Ищу програмиста знающего джумлу. Есть дазийн, необходимо сверстать и натянуть на уже существующий сайт, никакого функционала сложног нет, практически все стоковое, обычный сайт визитка. Нужен человек который хорошо разбирается, оплата по договоренности. ...

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать грамотно SQL запросы

    Нужно из базы SMF выбрать 3х самых активных пользователя за сутки. Мне не нужен сам скрипт, мне нужен грамотный sql запрос(ы). есть таблица smf_messages в ней есть поля id_msg , poster_time (формат 1337611620) ...

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Drupal

    $300

    Нужен грамотный специалист для доработки сайта на Drupal 6.x. Ссылка http://www.free-soft.name/ Обязательно опыт работы с этим движком, а также знание php, MySQL, html и элементарно jquery Оплата будет производиться поэтапно, по факту. ...

    DrupalHTMLjQueryMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль поиска/оплаты авиабилетов

    Необходимо сделать форму поиска авиарейсов, рейсы добавляем в базу мы через админку, так же необходимо подключить платежную систему, для покупки авиабилета к рейсу. Наш сайт на DLE. Пишите в ICQ 414415415, стоимость определим.

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад