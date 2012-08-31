Нужна верстка сайта в WordPress

Тимур сделал профессиональную верстку сайта на WordPress. Для нестандартных просьб заказчика, нашел очень элегантные решения. Из-за этих отличных решений, перевод на платформу WordPress оказался быстрый и простой. Тимур всегда готов подробно и понятно объяснять чайнику ( мне, например), так что что в конце работы мы получили сайт и много отличных советов по использованию системы. Рекомендую Тимура как ответственного и профессионального исполнителя, фаната WordPress. Буду рад продолжить сотрудничество!