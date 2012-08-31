Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его ...
Нужна верстка сайта в WordPress
Требуется по уже имеющему дизайну - нарезать верстку и наложить ее на сайт.
Платформа сайта — WordPress
Время работы не больше 1 недели!
Пишите сроки, стоимость и опыт!
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