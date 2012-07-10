Joomla дата в rss

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Закрыт2 заявки77 просмотров

необходимо подправить в компоненте rss вывод даты.

дата показывается не материалов, а похоже просто дата и время берется с сервера.

joomla 2.5

оставляйте контакты, цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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