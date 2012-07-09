Необходимо из готовых psd файлов сделать шаблон для cs cart . + "прикрутить" модули доставки и оплаты. Оперативно. До 23:00 21.07.2012
Модули для форумов, использующие API фотохостинга
Для фотохостинга uploads.ru необходимо разработать модули для распространенных форумных движков, которые будут использовать API фотохостинга для загрузки и размещения изображений.
IPB latest stable
phpBB 2.0.x
phpBB latest stable
vBulletin latest stable
PunBB latest stable
Можно выбрать тот движок, который вы хорошо знаете.
Рабочий пример для форумов сервиса mybb.ru можно посмотреть на странице test1234.mybb.ru/post.php?tid=1 . Как видите, модуль использует Uploadify для загрузки файлов, его и следует использовать.
Созданный модуль должен легко устанавливаться неподготовленным пользователем и быть максимально нативным для каждого конкретного форумного движка. Должна быть инструкция по установке и удалению.
По выполнению, потребуется продемонстрировать работу модуля на вашем тестовом сервере, в том числе установку и удаление модуля.
Пишите, пожалуйста, ваши предложения. В приоритете качество исполнения, поэтому крайне желательно иметь подобные проекты в портфеле. Сроки и стоимость уже второстепенное.
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