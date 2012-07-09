Модули для форумов, использующие API фотохостинга

Для фотохостинга uploads.ru необходимо разработать модули для распространенных форумных движков, которые будут использовать API фотохостинга для загрузки и размещения изображений.

IPB latest stable

phpBB 2.0.x

phpBB latest stable

vBulletin latest stable

PunBB latest stable

Можно выбрать тот движок, который вы хорошо знаете.

Рабочий пример для форумов сервиса mybb.ru можно посмотреть на странице test1234.mybb.ru/post.php?tid=1 . Как видите, модуль использует Uploadify для загрузки файлов, его и следует использовать.

Созданный модуль должен легко устанавливаться неподготовленным пользователем и быть максимально нативным для каждого конкретного форумного движка. Должна быть инструкция по установке и удалению.

По выполнению, потребуется продемонстрировать работу модуля на вашем тестовом сервере, в том числе установку и удаление модуля.

Пишите, пожалуйста, ваши предложения. В приоритете качество исполнения, поэтому крайне желательно иметь подобные проекты в портфеле. Сроки и стоимость уже второстепенное.