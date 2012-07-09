Переписать скрипт на PHP

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Нужен реверс-инжиниринг скрипта Rapidleech (либо написать аналогичный функционал)

Конкретно:

1. Переписать с использованием ООП функции загрузки с rapidshare.com и rapidshare.de

Входные данные: URL файла, login/password (для premium аккаунта).

2. Progress-bar, показывающий ход загрузки на Jquery

Результат в виде 4х файлов:

1. класс загрузки, содержащий функции: 1) загрузка файла - возвращает имя загруженного файла 2) проверка размера файла - возвращает размер файла (используется для прогресс-бара) 3) проверка валидности данных для премиум - возвращает true/false

2. файл ajax.php, принимающий запрос из формы

3. js файл с функцией прогресс-бара

4. html файл с формой для теста (поля: URL, login, password). Если логин и пароль не введены, закачка происходит в обычном режиме, если введены - данные премиум аккаунта

HTMLJavaScriptjQueryPHP
13 лет назад
DreamHacker
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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