Необходимо объединить данные из нескольких текстовых файлов и создать новые файлы в заданной директории. Подробности в личке
Переписать скрипт на PHP
Нужен реверс-инжиниринг скрипта Rapidleech (либо написать аналогичный функционал)
Конкретно:
1. Переписать с использованием ООП функции загрузки с rapidshare.com и rapidshare.de
Входные данные: URL файла, login/password (для premium аккаунта).
2. Progress-bar, показывающий ход загрузки на Jquery
Результат в виде 4х файлов:
1. класс загрузки, содержащий функции: 1) загрузка файла - возвращает имя загруженного файла 2) проверка размера файла - возвращает размер файла (используется для прогресс-бара) 3) проверка валидности данных для премиум - возвращает true/false
2. файл ajax.php, принимающий запрос из формы
3. js файл с функцией прогресс-бара
4. html файл с формой для теста (поля: URL, login, password). Если логин и пароль не введены, закачка происходит в обычном режиме, если введены - данные премиум аккаунта
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