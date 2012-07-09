Техническое задание на доработку сайта www.decorclay.ru 1. Изменить состав главной страницы (по-другому расположить основные блоки). 2. Установить счетчик просмотров,посетителей, зарегистрированных и незарегистрированных (код счетчика имеется). 3. Настроить способы доставки – при оформлении заказа ...
Сайт поправить
Сайт поправить доработки в приложение от вас сроки и бюджет
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