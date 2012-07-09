Ускорить загрузку страниц сайта.

Бюджет оценивается в 4500 рублей.

Нужно ускорить загрузку всего сайта.

Нужно сделать так, чтобы скорость загрузки страницы, содержащей много картинок и ссылок, не превышала 0,5 секунды.

Например, это страницы:

http://www.dvermag.ru/?show=shop&category_id=183

http://www.dvermag.ru/?show=shop&category_id=350

http://www.dvermag.ru/?show=shop&category_id=6

http://www.dvermag.ru/?show=shop&category_id=226

Нужно выяснить, почему грузится сайт - данная программа грузит сайт или причина в другом. Скорее всего, причин несколько. И предложить варианты устранения причин. Ускорить скорость загрузки сайта (устранить причины, по которым сайт тормозит).

Написать краткий отчет, какие изменения были проведены.

Скорее всего, необходима доработка программы Htracer, которая:

• Выводит контекстные внутренние ссылки из текста страницы

• Выводит облако ссылок в сайдбаре страницы

Более подробное описание задания и программы смотрите в приложенном файле.

Скорее всего, сделать это будет не так уж и просто.

Срок реализации - 1 неделя.