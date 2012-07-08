Организация вывода + парсинг (CMS Drupal)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Для сайта на Друпал 7 нужно сделать заданный функционал. (см. ТЗ в аттаче).

Жду от кандидатов:

- ссылки на выполненные работы, схожие с ТЗ

- ваша оценка проекта

- сроки исполнения

Можно на почту (с обазательной ссылкой на ваш профиль на free-lance):

[email protected]

Цена проекта указана приблизительная, обязательно пришлите свою оценку.

Оплата в WMR

Drupal
13 лет назад
verstk
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров