Здравствуйте! Есть интернет-магазин на webasyst shop script - www.comport.in.ua Хотим сделать редизайн и улучшить юзабилити, хотя о чём я ... Там то ни дизайна как такового ни ...
Доработка функционала существующего сайта
1. Модуль акции:
Список акций в админке с возможность добавления\редактирования\скрытия\удаления
Вывод текущих акций в div на главной странице с названием акции-ссылкой на страницу описание (у акции есть дата начала и конца, соотв автоматом смотрится текущая дата и выводятся акции) и ссылкой на архив акций.
2. Модуль турагенств:
Добавление\удаление\редактирование турагенства(название, логин, пароль) в админке. Создание
страницы с авторизацией на сайте и последующей возможность забронировать тур путем заполнения полей на этой странице руками и отправкой заполненных данных на опред. емейл.
Отчет в админке с возможностью выбора периода и отбором по турагенту.
3. Баннеры
Страница в админке с 5 повторяющимися формами для заполнения параметров баннера(сейчас есть такая только там для 2х баннеров) – название, имя картинки, ссылка на страницу сайта. При загрузке главной страницы передача этих параметров в существующий скрипт ротатор(сейчас в нем статически прописываются параметры).
4. Форма обратный звонок
Пользователь вводит в поле свой номер телефона жмет «ок», вылетает попап с полями(уже введенный телефон, время звонка с –до - , Имя, пожелание) снизу жмет на кнопку заказать и отправляется email менеджерам.
5. поправить баг в скрипте с соц.кнопками. Не отображаются при переходе на 3 уровень меню.
Заявки фрилансеров
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