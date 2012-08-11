Доработка функционала существующего сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

1. Модуль акции:

Список акций в админке с возможность добавления\редактирования\скрытия\удаления

Вывод текущих акций в div на главной странице с названием акции-ссылкой на страницу описание (у акции есть дата начала и конца, соотв автоматом смотрится текущая дата и выводятся акции) и ссылкой на архив акций.

2. Модуль турагенств:

Добавление\удаление\редактирование турагенства(название, логин, пароль) в админке. Создание

страницы с авторизацией на сайте и последующей возможность забронировать тур путем заполнения полей на этой странице руками и отправкой заполненных данных на опред. емейл.

Отчет в админке с возможностью выбора периода и отбором по турагенту.

3. Баннеры

Страница в админке с 5 повторяющимися формами для заполнения параметров баннера(сейчас есть такая только там для 2х баннеров) – название, имя картинки, ссылка на страницу сайта. При загрузке главной страницы передача этих параметров в существующий скрипт ротатор(сейчас в нем статически прописываются параметры).

4. Форма обратный звонок

Пользователь вводит в поле свой номер телефона жмет «ок», вылетает попап с полями(уже введенный телефон, время звонка с –до - , Имя, пожелание) снизу жмет на кнопку заказать и отправляется email менеджерам.

5. поправить баг в скрипте с соц.кнопками. Не отображаются при переходе на 3 уровень меню.

13 лет назад
obg2
Олег 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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