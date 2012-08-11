В форуме на phpbb заменить стандартную капчу recaptcha, удалить имеющиеся сообщения.
Магазин на Битриксе
Приветствую
Ищу программиста с опытом работ с Bitrix
Есть макеты psd нужно натянуть на Bitrix лицензия куплен
Интересует цена с версткой и без
Макет покажу при общении
Оставляйте контакты и вилку цен
Заявки фрилансеров
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