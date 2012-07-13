Подписка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки147 просмотров

Вот пример сайта http://www.latansky.com/ — подписка в самом низу… Хочу такую же подписку на свой блог. Моя почта [email protected]. Если есть примеры то вообще класс

13 лет назад
elter
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Вообще классный человек, понравилась не только его быстрая работа, но и понимание со стороны заказчика. Старается сделать как для себя! Ставлю +10!
Спокойный, толковый, приятный в общении заказчик.

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад