Изменить страницу товара в ИМ на 1С-Битрикс

В интернет-магазине надо переделать страницу подробного просмотра товара. Сейчас там есть блоки Характеристики, Видео о товаре, Отзывы, Информация о доставке и т.д. Все эти блоки расположены на одной странице в виде большой длиной "простыни". Необходимо по умолчанию оставить только Характеристики, все остальные блоки вынести в отдельные вкладки. Дизайн будет предоставлен.

Например, похожий механизм здесь http://www.deoshop.ru/Termaljnaja_voda_Vasilek__quot_AROMA_termalj_quot_Plejana_180_ml__pr_6651.htm. Т.е. по умолчанию показывается только Описание, а отдельно Применение, Состав, Доставка и оплата. Нужно тоже самое. Вот еще один пример http://www.startsmile.ru/clinic/2/#description.

Переход по вкладкам должен быть без перезагрузки страницы. По умолчанию вкладка Описание открыта. Механизм должен корректно работать со всеми современными браузерами. Важно - чтобы информация, скрытая во вкладках, была доступна поисковикам для индексирования. В этом плане второй пример полностью удовлетворяет требованию.

Магазин сделан на 1С-Битрикс, т.е. необходимо обладать опытом работы с этим движком!

Оплата в WMR. Заинтересовавшихся прошу присылать Ваши предложения.