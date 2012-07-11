Изменить страницу товара в ИМ на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки171 просмотр

В интернет-магазине надо переделать страницу подробного просмотра товара. Сейчас там есть блоки Характеристики, Видео о товаре, Отзывы, Информация о доставке и т.д. Все эти блоки расположены на одной странице в виде большой длиной "простыни". Необходимо по умолчанию оставить только Характеристики, все остальные блоки вынести в отдельные вкладки. Дизайн будет предоставлен.

Например, похожий механизм здесь http://www.deoshop.ru/Termaljnaja_voda_Vasilek__quot_AROMA_termalj_quot_Plejana_180_ml__pr_6651.htm. Т.е. по умолчанию показывается только Описание, а отдельно Применение, Состав, Доставка и оплата. Нужно тоже самое. Вот еще один пример http://www.startsmile.ru/clinic/2/#description.

Переход по вкладкам должен быть без перезагрузки страницы. По умолчанию вкладка Описание открыта. Механизм должен корректно работать со всеми современными браузерами. Важно - чтобы информация, скрытая во вкладках, была доступна поисковикам для индексирования. В этом плане второй пример полностью удовлетворяет требованию.

Магазин сделан на 1С-Битрикс, т.е. необходимо обладать опытом работы с этим движком!

Оплата в WMR. Заинтересовавшихся прошу присылать Ваши предложения.

13 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$50
1 день
Работать с Олегом понравилось. Олег был всегда на связи, работу выполни качественно и в обещанные сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик, чёткое задание, своевременная оплата. Настойчиво рекомендую.

Заявки фрилансеров

Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад

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