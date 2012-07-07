Допилить сайт на CMS Joomla 1.5

$35
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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки202 просмотра

1. Настроить правильную работу ЧПУ компонента ZOO.

Пример:

Правильно: http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine.html

Начало Кухни мира Французская кухня

Затем уже статья http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine/1268-francuzskoe-rojdestvo.html

Неправильно: http://site.ru/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=106

2. Наладить работу слайдера в браузере IE.

3. Наладить работу модуля комментариев

4. Исправить работу модуля заказа (наполовину самописный), т.е. привести к тому виду, который я опишу.

Joomla
13 лет назад
kraswiki
Василий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров