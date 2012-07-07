Возникает ошибка: Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting T_FUNCTION in /var/www/ceramic2/data/www/ceramicstroi.ru/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop.class.php on line 2359 Нужно устранить
Допилить сайт на CMS Joomla 1.5
1. Настроить правильную работу ЧПУ компонента ZOO.
Пример:
Правильно: http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine.html
Начало Кухни мира Французская кухня
Затем уже статья http://icookbook.ru/world-cuisines/french-cuisine/1268-francuzskoe-rojdestvo.html
Неправильно: http://site.ru/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=106
2. Наладить работу слайдера в браузере IE.
3. Наладить работу модуля комментариев
4. Исправить работу модуля заказа (наполовину самописный), т.е. привести к тому виду, который я опишу.
Заявки фрилансеров
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