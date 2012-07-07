Нужен компонент каталога организаций для джумлы. Краткое ТЗ и макет во вложении. С предложениями, ценами и сроками обращаться сюда: Скайп: bernar_n Почта: [email protected] Icq: ...
Перенести сайт c WordPress на Datalife Engine
Привет всем.
Необходимо перенести новости, коменты и пользователей из сайта на WordPress, на новый сайт, написанный на DLE9
Админские права, прямой доступ к базе, расширенному RSS WordPress, есть.
Единственно, что при добавлении новости в DLE необходимо в добавленное поле таблицы новости OLD_URL, писать старую ссылку из WordPress, откуда она была получена. (Это чтобы мы потом могли поисковику подсовывать 301 Moved Permanently на новую ссылку)
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