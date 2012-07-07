Перенести сайт c WordPress на Datalife Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Привет всем.

Необходимо перенести новости, коменты и пользователей из сайта на WordPress, на новый сайт, написанный на DLE9

Админские права, прямой доступ к базе, расширенному RSS WordPress, есть.

Единственно, что при добавлении новости в DLE необходимо в добавленное поле таблицы новости OLD_URL, писать старую ссылку из WordPress, откуда она была получена. (Это чтобы мы потом могли поисковику подсовывать 301 Moved Permanently на новую ссылку)

DLEWordPress
13 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sergeiivankov
Сергей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Взялся за проект, пообещал все сделать, согласовали работу, увеличили сумму. Он получил все исходники, после чего отказался от проекта, по причине нехватки времени. После уговоров согласился за неделю полюбому доделать, и через несколько дней удалился из скайпа и пропал. Разгильдяй.

Заявки фрилансеров

sergeiivankov
Сергей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад