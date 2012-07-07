Перенести сайт c WordPress на Datalife Engine

Привет всем.

Необходимо перенести новости, коменты и пользователей из сайта на WordPress, на новый сайт, написанный на DLE9

Админские права, прямой доступ к базе, расширенному RSS WordPress, есть.

Единственно, что при добавлении новости в DLE необходимо в добавленное поле таблицы новости OLD_URL, писать старую ссылку из WordPress, откуда она была получена. (Это чтобы мы потом могли поисковику подсовывать 301 Moved Permanently на новую ссылку)