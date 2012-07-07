Проект на Zend/Yii Frameworks + GoogleMap

В хороший и интересный проект (Web-сервис) необходим человек с большим запасом времени и хорошо знающий такие технологии:

- JavaScript

- jQuery

- Zend/Yii Frameworks

- GoogleMap API

Все подробности по проекту узнаете в скайпе. Или можете тут отписаться и выписать ссылки на проекты, в которых используются такие технологии.