Проект на Zend/Yii Frameworks + GoogleMap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

В хороший и интересный проект (Web-сервис) необходим человек с большим запасом времени и хорошо знающий такие технологии:

- JavaScript

- jQuery

- Zend/Yii Frameworks

- GoogleMap API

Все подробности по проекту узнаете в скайпе. Или можете тут отписаться и выписать ссылки на проекты, в которых используются такие технологии.

JavaScriptjQueryYii
13 лет назад
psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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