Натянуть на движок интернет-магазин

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок273 просмотра

Сайт доставки цветов. Требуется натянуть сверстанные макеты на движок - http://angellika.ru/www3/ ,

http://angellika.ru/www3/buket.php ,

http://angellika.ru/www3/dopolneniya.php .

Для каждого города должа открываться отдельная страничка, на которых заказчик через админку сможет добавлять/удалять товары и добавлять тексты.

Сначала на странице идет сортировка по категориям (справа), потом по цене (уже в выбранной категории) - (сверху).

И естественно, все меню (сверху и справа) должно быть функционально.

13 лет назад
AnnaKK
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Все выполнено на отлично! Сроки соблюдены! Все недочеты были иправлены в течение 5 минут! Очень приятно поразил работой, сам предлагал вырианты и без проблем делал - если буду обращаться еще раз, то только к нему. Андрей знает и выполняет свою работу на 10 с +! Помогает в любых вопросах, приятен в общении.
Интересный проект, красивый дизайн, четкие задачи, очень приятный заказчик. Благодарю за доверие и возможность сделать полезное дело. Я остался доволен результатом нашего сотрудничества. С почином Вас на проекте! Буду ждать новых поводов для совместной плодотворной работы. Мои наилучшие рекоммендации!

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад