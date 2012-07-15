Натянуть на движок интернет-магазин

Сайт доставки цветов. Требуется натянуть сверстанные макеты на движок - http://angellika.ru/www3/ ,

http://angellika.ru/www3/buket.php ,

http://angellika.ru/www3/dopolneniya.php .

Для каждого города должа открываться отдельная страничка, на которых заказчик через админку сможет добавлять/удалять товары и добавлять тексты.

Сначала на странице идет сортировка по категориям (справа), потом по цене (уже в выбранной категории) - (сверху).

И естественно, все меню (сверху и справа) должно быть функционально.