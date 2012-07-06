Доработка сайта на Опенкарт.

Нужен спец.

Есть сайт blackswanshop.ru/ нужно немного доработать верстку, чтоб не ползла и сделать подтверждение заказа на почту. Т.е. клиент сделал заказ на сайте, ему на почту приходит подтверждение: номер заказа такой то. список что заказал. Для подтверждения заказа нажмите сюда, для отказа от заказа нажмите сюда.

по идее что еще нужно: автоматизация с подтвержением заказа (подтверждение через почту) + просмотр статуса заказа самим покупателем + как-то выводить состояние товара автоматом с сайта поставщика. это основное по функционалу

еще хорошо бы подгружать автоматом картинку с размерами для каждого поставщика, что б по сто раз не прекреплять к каждому товару

А также, нужно сделать форму, где человек может посмотреть статус своего заказа. В наличии, обрабатывается, передан в службу доставки и т.п.

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