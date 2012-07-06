Натяжка на движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Требуется натянуть сверстанные макеты на движок,похожий на ворпресс.Нужно отредактировать шаблоны (tpl файлы и css).Сайт: new-watch-led.ru/

CSS
13 лет назад
sten56
Сергей 
69 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sprend
Тарас 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

sprend
Тарас 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад