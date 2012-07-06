Настройка JoomLeague 1.5 под хоккей

Требуется настроить Joomleague 1.5 для онлайн турниров по хоккею. Чтобы таблица, статистика и прочее выводилось на главную. Так же надо чтобы участник сам мог вносить результат с подтверждением соперника, а так же писать статистику матча. Статистика и таблица считаются автоматически. ICQ 613-097-388