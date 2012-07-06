Сделать модуль меню-аккордеон Джумла 1,5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Сделать модуль меню-аккордеон, что бы при наведении на категорию она подсвечивалась оранжевым цветом, а при нажатии раскрывалась и оставалась выделенной. Перед названием категории должна быть точка посередине.

Joomla
13 лет назад
ripper_ua
Игорь 
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Был
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Выбранный исполнитель

Wib
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28 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
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Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад