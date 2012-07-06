С пары УРЛов собираем (парсим) информацию, записываем в БД, выводим. Работа на часов 10-30. Для внутреннего пользования. ТЗ высылаю по запросу.
Сделать модуль меню-аккордеон Джумла 1,5
Сделать модуль меню-аккордеон, что бы при наведении на категорию она подсвечивалась оранжевым цветом, а при нажатии раскрывалась и оставалась выделенной. Перед названием категории должна быть точка посередине.
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