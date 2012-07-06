Необходимо разработать/взять готовый или что-то среднее механизм перевода поисковых запросов пользователей. Использование машинного перевода не позволяет получать адекватные результаты, поэтому пока используется файл со словами/фразами для замены. Перевод запросов должен ...
API Яндекс Директ
Требуется сделать личный кабинет в котором будут отображаться основные параметры, такие как: цена клика, показы, CTR и т.д.
Также возможность брать статистику за выбранный период по тем же показателям.
В админ панели реализовать возможность вкл./откл. отображения тех или иных полей.
Сделать нужно срочно, приветствуются кандидаты с уже готовыми наработками в данной области (API Яндекс Директ).
Пишите свои контакты, стоимость.
В контактах указывайте скайп.
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