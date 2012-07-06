API Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

Требуется сделать личный кабинет в котором будут отображаться основные параметры, такие как: цена клика, показы, CTR и т.д.

Также возможность брать статистику за выбранный период по тем же показателям.

В админ панели реализовать возможность вкл./откл. отображения тех или иных полей.

Сделать нужно срочно, приветствуются кандидаты с уже готовыми наработками в данной области (API Яндекс Директ).

Пишите свои контакты, стоимость.

В контактах указывайте скайп.

13 лет назад
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Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров