Требуется сделать личный кабинет в котором будут отображаться основные параметры, такие как: цена клика, показы, CTR и т.д.

Также возможность брать статистику за выбранный период по тем же показателям.

В админ панели реализовать возможность вкл./откл. отображения тех или иных полей.

Сделать нужно срочно, приветствуются кандидаты с уже готовыми наработками в данной области (API Яндекс Директ).

Пишите свои контакты, стоимость.

В контактах указывайте скайп.