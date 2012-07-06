Доработка функционала самописной cms

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Доработка вывода отчетности по формуле + ввод и удоление информации из базы.

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$90
7 дней

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад