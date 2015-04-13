Сборка сайта по недвижимости (CMS на усмотрение)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок197 просмотров

Необходимо сверстать и собрать сайт по недвижимости. При сборке нужно будет применить технологию переключения отдельных разделов меню без перезагрузки страницы.

Система управления на усмотрение разработчика (рассмотрю все варинаты).

Требования:

- оперативность

- быть на связи с заказчиком

- опыт

во вложении проект дизайна, шапка и элементы стилистики будет изменены без изменения функционала

13 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад