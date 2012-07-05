Сайт инвестиционной компании на CMS NetCat

Требуется разработчик на NetCat Extra 4.72 (лицензия)

Нужно сделать сайт для инвестиционной компании.

Требуется организовать на сайте пополнение счета посредством Банковских карт, российских и зарубежных электронных платежных систем.

Подтверждение платежей с помощью СМС-кода.

А также гибкую настройку инвестиционных планов, которые можно в любой момент изменять/добавлять.

Требования: отличное знание PHP, JavaScript, AJAX.

Желательно: администрирование сервера, защита от DDOS и прочих атак на сайт.

Предлагайте свою цену, если понимаете что нужно делать.

Возможна личная встреча в Санкт-Петербурге.

P.S.: Дизайн сайта делать не нужно, интересует только функционал защищенный от внешнего проникновения (взлома системы). В данный момент работа является разовой, но с возможностью постоянного трудоустройства в будущем (если нас устроит качество работы, сроки и ваш аппетит).