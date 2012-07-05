Создать php страницу или несколько страниц с формой для ввода данных и выходной таблицей данных с использованием jquery + mysql. Формы простые. Если имеется опыт работы с graphdb, просьба сообщить об этом. Укажите ...
Сайт инвестиционной компании на CMS NetCat
Требуется разработчик на NetCat Extra 4.72 (лицензия)
Нужно сделать сайт для инвестиционной компании.
Требуется организовать на сайте пополнение счета посредством Банковских карт, российских и зарубежных электронных платежных систем.
Подтверждение платежей с помощью СМС-кода.
А также гибкую настройку инвестиционных планов, которые можно в любой момент изменять/добавлять.
Требования: отличное знание PHP, JavaScript, AJAX.
Желательно: администрирование сервера, защита от DDOS и прочих атак на сайт.
Предлагайте свою цену, если понимаете что нужно делать.
Возможна личная встреча в Санкт-Петербурге.
P.S.: Дизайн сайта делать не нужно, интересует только функционал защищенный от внешнего проникновения (взлома системы). В данный момент работа является разовой, но с возможностью постоянного трудоустройства в будущем (если нас устроит качество работы, сроки и ваш аппетит).
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