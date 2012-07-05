Сайт: http://bodyfitshop.ru Сайт на scriptocms (scriptocms.ru) Она сделана на php с mysql на шаблонизаторе smarty. Что нужно сделать: 1. У любого товара нужно добавить такой ...
Личный проект для Великий Петр (prime-x)
Личный проект для Великий Петр (prime-x)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
маленький пакет заданий по wordpress отличные знания – php, mysql, html, css только для опытных. Не теряйте время новички. цена от исполнителя ...Завершен13 лет назад
Необходимо реализовать защиту сайта от кражи картинок Хотлинг, сохранение картинки через браузер, скриншоты экрана. А так же реализовать меры по защите от кражи, как шаблона сайта, так и сайта в целом (я про те ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Внимание задание НЕ для контенщиков, а для программистов! Необходимо убрать надпись с сайта, которая используется в данной момент на каждой странице. + вырезать из метатегов определенный телефонный номер. Разумеется все это ...Завершен13 лет назад
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
никакие плагины, описанные в официальных и неофициальный источниках, не работаютЗавершен13 лет назад
- $30
Здравствуйте. Есть хостинг php + mysql. Нужно сделать БД – 5 основных таблиц и 4 связующих. К этой базе данных нужно сделать панель администратора – всего 11 страниц. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна доработка реферальной системы инет магазина, движок vamshopЗавершен13 лет назад
- $50
Вобщем суть проблемы, хочу отсортировать подкатегории внутри категории в определённом порядке...В админке зелёнными стрелками выставляю порядок, он сохраняется но всеравно подкатегории продолжают выводиться по возрастанию своего ID оплата не высокая так как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Не распознает русскую кодировку - forum.cinizm.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад