Защита сайта от кражи картинок и шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки246 просмотров

Необходимо реализовать защиту сайта от кражи картинок Хотлинг, сохранение картинки через браузер, скриншоты экрана.

А так же реализовать меры по защите от кражи, как шаблона сайта, так и сайта в целом (я про те случаи когда тырят полностью сайт программными средствами).

Дополнительная информация CMS Wordpress

Предложения по усилинею защиты сайта рассматриваются

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WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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