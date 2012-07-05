Защита сайта от кражи картинок и шаблона

Необходимо реализовать защиту сайта от кражи картинок Хотлинг, сохранение картинки через браузер, скриншоты экрана.

А так же реализовать меры по защите от кражи, как шаблона сайта, так и сайта в целом (я про те случаи когда тырят полностью сайт программными средствами).

Дополнительная информация CMS Wordpress

Предложения по усилинею защиты сайта рассматриваются

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