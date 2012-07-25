Проблема запуска PHP скрипта в Vbulletin 4.1.1

Требуется написать модуль или доработать существующий для возможности рассылки пользователям новых статей с фильтрацией по ключевым словам в статьях. Т.е., нужно сделать таким образом, чтобы посетитель, зарегистрировавшись на сайте и задав в личном кабинете ...