Проблема запуска PHP скрипта в Vbulletin 4.1.1

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Завершен4 заявки131 просмотр

никакие плагины, описанные в официальных и неофициальный источниках, не работают

PHP
13 лет назад
dmjass
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Молодец, в кратчайшие сроки разобрался с проблемой. Рекомендую!
Задачи ставит предельно точно и ясно - рекомендую

Заявки фрилансеров

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад