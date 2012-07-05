Настройка, доработка функционала на WebAsyst

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Есть рабочий магазин edemvavto.ru

Есть перечень доработок в аттаче.

От вас жду цену за выполнение всего ТЗ и срок.

Webasyst
13 лет назад
despise
Артур 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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