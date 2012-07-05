Парсер для сбора товаров с 10 интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Необходима программа/скрипт/серверное приложение, собирающее несколько параметров на 5-10 интернет-магазинах и загружающее эту информацию в один интернет магазин на virtue mart.

Параметры для сбора: № модели, категорию модели, наличие модели, URL фото, размеры в наличии, цену, производителя

5-10 сайтов для сбора информации - в личку.

Пожалуйста, в заявке сообщите:

- стоимость

- сроки

- контакт в скайп

13 лет назад
bapavel
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров