Скрипт для поиска ценовых предложений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

Необходим скрипт, который по адресу интернет-магазина зайдет на него

и скачает все товары с ценами и при этом не "завалит" интернет-магазин.

На входе есть адрес сайта, на выходе нужен CVS-файл в виде "URL, Title, Название товара, цена"

13 лет назад
AlexPisarenko
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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